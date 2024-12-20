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Мания величия: Добровинский жёстко ответил на обвинения Алсу в заказных статьях

1:18
Шоу-бизнес

Бракоразводный процесс между Алсу и Яном Абрамовым продолжается, и ситуация в соцсетях также накаляется: певица обвинила бывшего мужа и его адвоката в распространении заказных статей.

Алсу
Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

Юрист Александр Добровинский не стал молчать и не без раздражения и сарказма ответил на эти обвинения.

"Что бы сегодня и кто бы сегодня ни написал о его бывшей супруге, будь то желтая, белая или розовая пресса, Алсу Релифовна считает и, очевидно, ещё долго будет считать, что это всё заказные статьи. К сожалению, у госпожи Абрамовой мания величия. Дело в том, что Ян Абрамов дал мне прямые и точные указания никогда не только не обижать его бывшую супругу, но и сделать всё для того, чтобы распавшийся (по инициативе Алсу) через 18 лет брак закончился миром".

Адвокат отметил, что даже без заказных статей в прессе будут появляться публикации о противостоянии бывших супругов. СМИ интересуются этой темой и будут писать, пока есть спрос у публики.

"Ян к этому не имеет отношения. Надеюсь, Алсу тоже. Хотя залы на концерты надо как-то собирать", — заявил Добровинский.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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