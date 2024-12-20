Мания величия: Добровинский жёстко ответил на обвинения Алсу в заказных статьях

Бракоразводный процесс между Алсу и Яном Абрамовым продолжается, и ситуация в соцсетях также накаляется: певица обвинила бывшего мужа и его адвоката в распространении заказных статей.
Юрист Александр Добровинский не стал молчать и не без раздражения и сарказма ответил на эти обвинения.
"Что бы сегодня и кто бы сегодня ни написал о его бывшей супруге, будь то желтая, белая или розовая пресса, Алсу Релифовна считает и, очевидно, ещё долго будет считать, что это всё заказные статьи. К сожалению, у госпожи Абрамовой мания величия. Дело в том, что Ян Абрамов дал мне прямые и точные указания никогда не только не обижать его бывшую супругу, но и сделать всё для того, чтобы распавшийся (по инициативе Алсу) через 18 лет брак закончился миром".
Адвокат отметил, что даже без заказных статей в прессе будут появляться публикации о противостоянии бывших супругов. СМИ интересуются этой темой и будут писать, пока есть спрос у публики.
"Ян к этому не имеет отношения. Надеюсь, Алсу тоже. Хотя залы на концерты надо как-то собирать", — заявил Добровинский.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.
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