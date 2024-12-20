Надежда Стрелец рассказала, что выбрала бы Оземпик для похудения

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подписчики журналистки Надежды Стрелец заметили, что она за последнее время она сильно исхудала. Одна из поклонниц решила узнать секрет её похудения и задала вопрос в рубрике "вопрос-ответ". Однако она явно не ожидала услышать такой ответ.

Фото: YouTube канал NadinStrelets by Скриншот видео YouTube канала NadinStrelets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Надежда Стрелец

"Спасибо, — вежливо написала ведущая. — Но лучше бы вам так не худеть".

Надежда объяснила, что похудела из-за сильного стресса и не использовала препарат "Оземпик".

"Но выбирая из того, как похудела я и "Оземпик", я бы выбрала второе", — уточнила она.

Препарат "Оземпик" применяют и отечественные, и зарубежные звёзды, чтобы скинуть лишний вес. Но многие жалуются на побочные эффекты. Например, Дана Борисова после уколов почувствовала себя плохо. А вот Анна Семенович сбросила 7 килограммов и вполне довольна результатом.

Уточнения

Наде́жда И́горевна Стреле́ц — российская журналистка и блогер.



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