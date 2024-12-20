Топ-модель Елена Перминова боится, что персонал притравит её за грубость

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Топ-модель Елена Перминова родилась в Бердске, небольшом городе в Новосибирской области, в семье со скромным достатком, но, видимо, позволяет себе высокомерное отношение к окружающим, за что её часто критикуют.

Фото: YouTube канал News of Stars by Скриншот видео YouTube канала News of Stars, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Перминова

Недавно в рубрике "вопросы" её обвинили в грубом обращении с персоналом. Елена не стала молчать, напомнив, что она сама из простой семьи.

"Я не родилась с золотой ложкой во рту. Моё детство очень отличалось от детства моих детей. Приходилось и продавать на морозе, начиная от пирожков до тапочек и так далее", — написала она в своих соцсетях.

Перминова отметила, что понимает неразумность хамского отношения к людям, которые обеспечивают ей комфорт.

"А то ещё притравят завтрак", — пошутила она.

Уточнения

Бердск — город в Новосибирской области России.





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