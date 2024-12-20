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Дали для храбрости настойки: Ольга Орлова перенесла операцию на глаз

0:58
Шоу-бизнес

Проблемы со зрением у 47-летнейц телеведущей Ольги Орловой начались ещё летом. Тогда она объяснила, что ей нужны новые очки "для дали и для близи", так как по показаниям коррекцию зрения ей делать нельзя.

Ольга Орлова
Фото: Канал t.me/olgaorlov1 by Скриншот канала t.me/olgaorlov1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Орлова

Решением стала операция по замене хрусталика. Орлова, выйдя на связь с подписчиками в Телеграм, рассказала о подготовке к хирургическому вмешательству.

Ольга показала, как ей красной меткой обозначили глаз, который предстояло прооперировать.

"Для храбрости мне дали настойку, — добавила она. — Я и так храбрая и не волнуюсь, но нужно, чтобы давление не подскочило. Ужас, не люблю крепкие напитки. Бокала шампанского было бы достаточно", — рассказала Ольга в ролике из больницы.

Уже через несколько часов после операции Ольга опубликовала фото с заклеенным глазом.

"Готово", — сообщила певица.

Уточнения

Орлова Ольга Юрьевна (при рождении Носова; род. 1977) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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