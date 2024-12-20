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По блату на главные роли не берут: Мама Леона Кемстач о его успехе после Слова пацана

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Шоу-бизнес

По словам Лауры Кемстач, она не использовала свои связи, чтобы помочь сыну. Она отправила видео с Леоном на общий кастинг, а её муж Антон Богданов, звезда "Реальных пацанов", решил отправить его напрямую продюсеру Галине Стрижевской.

Леон Кемстач
Фото: Канал t.me/iminlovewleo by Скриншот канала t.me/iminlovewleo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леон Кемстач

После этого Леона пригласили на пробы, и он получил главную роль. Влиятельная бизнесвумен уверена, что её сын, Леон Кемстач получил роль благодаря своему таланту, а не связям родителей в индустрии.

"Это просто случай. По блату на главные роли не берут. По блату можно устроить только на маленькую эпизодическую роль в такие серьезные проекты. Думать, что это блат — большая ошибка", — объясняет Лаура в беседе с Лаурой Джугелия.

Уточнения

Лео́н Ильи́ч Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург, Россия) — российский актёр кино и телевидения. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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