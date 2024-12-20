Юлия Савичева выпустила клип на песню про сильных женщин

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Юлия Савичева представила новый клип на песню "Надо быть сильной" из альбома "Под кожей". Режиссёром выступила Алина Верипя, создательница сериала "Родные люди".

Фото: YouTube канал SavichevaMusic by Скриншот видео YouTube канала SavichevaMusic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Савичева

В клипе Савичева и другие девушки танцуют и выполняют спортивные упражнения, сжигая пособие о том, как быть идеальной женщиной.

По словам певицы, эта песня о женщинах, которые стремятся соответствовать ожиданиям: быть идеальными хозяйками, успешными карьеристками, соответствовать стандартам красоты и в то же время оставаться собой.

"Да, нам всем надо быть сильными, но важно помнить: под этой силой у каждого из нас — хрупкая, ранимая душа", — пояснила певица.

Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса.



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