Татьяна Овсиенко рассказала о романе с бывшим мужем Ирины Аллегровой

Когда в семье певицы Ирины Аллегровой возникли проблемы, её муж композитор Владимир Дубовицкий попросил Татьяну Овсиенко приютить его на время пока она на гастролях.
После возвращения Дубовицкий пригласил солистку группы"Мираж" на день рождения в ресторан и там же сделал предложение.
"Просит официанта принести шампанское и произносит тост: "Хочу вас всех поздравить с днем рождения моей будущей жены". Я не понимаю, как реагировать. Может, шутка какая-то. Оказалось, нет. Он на полном серьезе сделал мне предложении в присутствии моих музыкантов. Потом полетел к моей маме просить моей руки", — вспомнила Татьяна Овсиенко.
Пара поженилась в Киеве в 1993 году. Свидетелями на свадьбе были Алла Пугачёва и Филипп Киркоров.
После развода в 2007 году Татьяна находится в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым.
Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица.
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