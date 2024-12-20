Татьяна Овсиенко рассказала о романе с бывшим мужем Ирины Аллегровой

Когда в семье певицы Ирины Аллегровой возникли проблемы, её муж композитор Владимир Дубовицкий попросил Татьяну Овсиенко приютить его на время пока она на гастролях.

Фото: YouTube канал Официальный канал Татьяны Овсиенко by Скриншот видео YouTube канала Официальный канал Татьяны Овсиенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Овсиенко

После возвращения Дубовицкий пригласил солистку группы"Мираж" на день рождения в ресторан и там же сделал предложение.

"Просит официанта принести шампанское и произносит тост: "Хочу вас всех поздравить с днем рождения моей будущей жены". Я не понимаю, как реагировать. Может, шутка какая-то. Оказалось, нет. Он на полном серьезе сделал мне предложении в присутствии моих музыкантов. Потом полетел к моей маме просить моей руки", — вспомнила Татьяна Овсиенко.

Пара поженилась в Киеве в 1993 году. Свидетелями на свадьбе были Алла Пугачёва и Филипп Киркоров.

После развода в 2007 году Татьяна находится в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым.

Уточнения

Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица.



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