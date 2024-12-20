Том Холланд признался, что общается с Зендеей на секретном языке

В подкасте Dish Том Холланд поделился подробностями совместной работы со своей возлюбленной Зендеей. Их служебный роман не стал причиной каких-либо трудностей.

Фото: YouTube канал Tomdaya Loop by Скриншот видео YouTube канала Tomdaya Loop, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Том Холланд, Зендея

Том пошутил, что студиям нравится оплачивать только один номер в отеле во время пресс-туров, отметив, что у них с Зендеей разные автомобили и водители.

По словам актёра, совместная работа помогает им легко находить общий язык. Они понимают друг друга с полуслова и полувзгляда.

"Когда мы на съёмочной площадке и режиссёр делает нам замечание, с которым, возможно, мы не согласны, или я знаю, что оно ей не особенно нравится, тогда мы обмениваемся особыми взглядами, как бы говоря: "Не могу дождаться, чтобы поговорить об этом позже"", — рассказал Холланд.

Том также сообщил, что скоро начнётся работа над новым проектом Кристофера Нолана, где он снова сможет работать с любимой.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



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