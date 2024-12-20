Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

40-летний музыкант Пётр Дранга выложил видео с празднования дня рождения отца, где также были Агата Муцениеце и её дочь от Павла Прилучного Мия.
Похоже, их роман развивается довольно стремительно и перешёл на стадию знакомства с родителями и детьми.
Пара перестала скрывать свои отношения, показывая подписчикам в соцсетях прогулки по празднично украшенным улицам Москвы.
Агата и Пётр впервые появились вместе в начале декабря. Совсем недавно Агату Муцениеце и Петра Дрангу застали за нежностями на премьере фильма "Братья". Правда никаких интервью или комментариев на тему своих отношений они пока не давали.
Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).
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