Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-летний музыкант Пётр Дранга выложил видео с празднования дня рождения отца, где также были Агата Муцениеце и её дочь от Павла Прилучного Мия.

Фото: YouTube канал realnieistorii by Скриншот видео YouTube канала realnieistorii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пётр Дранга, Агата Муцениеце

Похоже, их роман развивается довольно стремительно и перешёл на стадию знакомства с родителями и детьми.

Пара перестала скрывать свои отношения, показывая подписчикам в соцсетях прогулки по празднично украшенным улицам Москвы.

Агата и Пётр впервые появились вместе в начале декабря. Совсем недавно Агату Муцениеце и Петра Дрангу застали за нежностями на премьере фильма "Братья". Правда никаких интервью или комментариев на тему своих отношений они пока не давали.

Уточнения

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).



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