Анджелина Джоли пошла на смелый шаг ради роли в новом фильме о мире высокой моды

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известно, что для участия в байопике "Мария" Анджелина Джоли в сжатые сроки освоила азы оперного пения. Теперь же она взялась за изучение нового языка и свободно заговорила по-французски.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анджелина Джоли

Как сообщает Daily Mail, съёмки фильма Анны Винокур "Стежки" проходят в Париже на двух языках одновременно. Это означает, что каждая реплика Джоли должна быть произнесена как на английском, так и на французском языке.

Джоли уже говорила по-французски в фильме "Забирая жизни", но это было 20 лет назад, и тогда ей нужно было произнести всего несколько слов.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.



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