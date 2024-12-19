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Новый фильм с Киану Ривзом расскажет, сколько люди могут прожить без гаджетов

1:03
Шоу-бизнес

В новом триллере шведского режиссёра Рубена Эстлунда "Развлекательная система отключена" главную роль сыграет Киану Ривз, известный по франшизе "Джон Уик".

Киану Ривз
Фото: YouTube канал Interview4Den by Скриншот видео YouTube канала Interview4Den, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киану Ривз

Его партнёрами по съёмочной площадке станут Кирстен Данст, Вуди Харрельсон и Даниэль Брюль. Сюжет фильма пока держится в секрете, но известно, что действие будет происходить на борту самолёта во время длительного перелёта, когда все системы развлечений на борту выйдут из строя.

Авторы хотят показать, насколько мы зависим от технических устройств, ведь пассажиры столкнутся с главным страхом современного человека — неспособностью занять себя без доступа к информационным платформам и гаджетам.

Идея фильма основана на социально-психологическом исследовании, которое показало, что люди могут нормально функционировать без постоянного использования гаджетов от 6 до 15 минут.

Съёмки фильма начнутся в январе 2025 года во Франции.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз — канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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