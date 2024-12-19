Владимир Путин рассказал, какие фильмы смотрит с семьёй

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, 19 декабря, во время прямой линии в Гостином Дворе Владимир Путин отметил, что в последние годы качество российского кино заметно растёт. Российская аудитория стала интересоваться русскими былинами и сказками.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Президент признался, что и сам всегда рад посмотреть такие фильмы вместе с близкими.

"От нас многие уходят производители, <…> а это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство, это правда. А с учётом такого объединяющего людей подъёма общества, конечно, очень важно и историческое — наши сказки, былины и прочее — возрождаются. Я и сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами", — поделился Владимир Путин.

Уточнения

Были́на (народное название ста́рина) — древнерусская, позже русская народная эпическая песня о героических событиях или примечательных эпизодах национальной истории XI—XVI веков.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.