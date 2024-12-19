Глеб Калюжный озвучил главного героя в мультсериале Киберслав про Древнюю Русь

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом анимационном экшен-сериале "Киберслав", который скоро выйдет на экраны, главные роли озвучат Иван Жарков, Петр Гланц, Валентина Ляпина и Глеб Калюжный.

Фото: Канал t.me/glebkalyzhnyy by Скриншот канала t.me/glebkalyzhnyy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глеб Калюжный

Премьера первой серии состоится 22 декабря на фестивале "Хомякон". Голосом Глеба будет говорить главный герой в юности. Для Калюжного это будет первый опыт работы над озвучкой анимационного проекта, и он надеется, что не последний.

"Когда озвучиваешь нарисованного героя, нужно вдохнуть в него жизнь, раскрыть его внутренний мир для зрителей, показать его эмоции — и все это с помощью голоса. Это оказалось очень интересной и необычной актерской задачей", — рассказал Калюжный.

Действие сериала происходит в Древней Руси, где современные технологии встречаются с традициями прошлого. Главный герой — богатырь-полукровка по имени Киберслав, который стремится раскрыть жестокое преступление, чтобы понять, кому помешала княжеская семья.

Уточнения

Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.



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