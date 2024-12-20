Психолог посоветовала Михаилу Галустяну лепить пельмени с женой и дочерьми

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Эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт дала советы комику Михаилу Галустяну, который пожаловался на отчуждение между ним, женой и дочерьми.

Фото: https://www.instagram.com/m_galustyan by Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman Комик Михаил Галустян с женой и детьми

Михаил Галустян записал в социальных сетях грустное видео. На кадрах он показал, что дочери и жена разговаривают только между собой, а про него совсем забыли. Он отметил, что они даже едят в разных комнатах.

Эксперт отметила, что отдельный приём пищи в семье говорит о проблеме, так как совместная трапеза всегда сближает.

"То есть были какие-то проблемы, какие-то недопонимания, которые привели к этому результату. И если мы реально хотим решить эту проблему, то наша задача на самом деле добраться до корня проблем. То есть выяснить, а с чего это пошло. Третье, когда мы это выясняем, мы понимаем, что мы подбираемся к очень болезненному месту, которое явилось этим яблоком раздора, где не получилось договориться", — объяснила специалист в беседе с Pravda.Ru.

При выяснении проблемы, по словам психолога, следует проявлять эмпатию и тактичность. Она призвала начать разговор с общих приятных воспоминаний.

Бенетт считает, что беседы лучше проводить за каким-то совместным занятием.

"Например, если нравилось раньше готовить, например, готовить совместно какое-то блюдо, когда-то сделали и было здорово, можно взять и запланировать эти мероприятия. Например, каждую неделю или ещё что-то. То есть все мероприятия, которые нравились, которые скрепляли семью, которые давали какую-то опору семейную", — объяснила эксперт.

Она порекомендовала Михаилу Галустяну с женой и детьми лепить пельмени. Она призвала при беседах избегать обвинений в адрес друг друга и больше хвалить членов своей семьи.

Бенетт подчеркнула, что отношения нужно постоянно укреплять, иначе они развалятся как дом без ремонта.

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.

