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Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили годовщину свадьбы с новым пассажиром на борту

0:59
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух отпраздновали льняную свадьбу.

Актриса Лиза Арзамасова
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* романтические снимки. На них они с Ильёй Авербухом танцуют медленный танец в приглушённом свете в красивом интерьере с хрустальными люстрами.

Звезда "Папиных дочек" напомнила о том, что 4 года назад сочеталась законным браком с Авербухом.

"A cегодня у нашей семьи ещё один праздник: создание! С того дня, как мы официально стали мужем и женой прошло 4 года… Заходим на пятый круг полёта с новым пассажиром на борту, с доченькой", — написала под кадрами актриса.

Арзамасова отметила, что их брак держится на доверии, нежности и любви.

Ранее Лиза Арзамасова с трёхлетним сыном Лёвой очаровали поклонников сказочной фотосессией в стиле ретро.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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