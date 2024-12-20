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Четырёхлетний сын Евгения Петросяна Ваган отправил письмо Деду Морозу

0:56
Шоу-бизнес

Сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой воспользовался Почтой России, чтобы отправить Деду Морозу письмо.

Сын Евгения Петросяна Ваган
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman
Сын Евгения Петросяна Ваган

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фотографию, на которой её четырёхлетний сын Ваган опускает письмо в почтовый ящик.

"Письмо Деду Морозу отправили", — написала под фото Татьяна.

Ранее супруга Петросяна показала снимки с ретро утренника в Доме Вишневских, на котором побывал Ваган.

"Атмосфера дореволюционного праздника, ёлка под потолок, двухметровый Дед Мороз, запах борща и мандаринов", — описала Брухунова атмосферу старинного праздника.

Ранее Евгений Петросян заверил, что его сын Ваган абсолютно точно не пойдёт по его стопам и не станет артистом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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