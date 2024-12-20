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Четырёхлетний сын Бориса Грачевского снялся в кино

1:11
Шоу-бизнес

Екатерина Белоцерковская пришла на премьеру фильма "Новогоднее чуда" с сыном Филиппом от Бориса Грачевского. Мальчик дебютировал в кино.

Сын Бориса Грачевского Филипп
Фото: https://www.instagram.com/belotserkovskaia_official by Инстаграм Екатерины Белоцерковской is licensed under public doman
Сын Бориса Грачевского Филипп

Вдова Бориса Грачевского вышла в свет с очаровательным кудрявым мальчиком. Женщина очень хвалила картину "Новогоднее чуда", в которой снялся её наследник.

"Знаете, что меня поразило? В этом фильме нет ни одного отрицательного героя. Это так прекрасно в наше время и в преддверии Нового года", — написала Екатерина под кадрами.

На экране кинотеатра появились портреты артистов, исполнивших роли в кино. Среди фото можно было увидеть и сына основателя киножурнала "Ералаш" Филиппа.

Весной 2020 года у Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской родился сын Филипп. Создатель легендарного "Ералаша" скончался 14 января 2021 года на 72 году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о дебютной роли сына Платона от Жанны Фриске в сериале "Плакса-2".

Уточнения

Бори́с Ю́рьевич Граче́вский (18 марта 1949, Раменский район, Московская область — 14 января 2021, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, актёр и сценарист. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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