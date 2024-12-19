Бородина объяснила, почему не собирается менять фамилию после свадьбы с Сердюковым

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина ответила на вопрос о смене фамилии после своего замужества.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Собирающаяся замуж за Николая Сердюкова объяснила, что не собирается расставаться со своей фамилией, под которой её знает публика.

Она отметил, что уже предвкушает вопросы на данную тему. Звезда "Дома-2" выразилась нецензурно, предчувствуя комментарии надоедливых хейтеров.

Знаменитость отметила, что её нежелание менять фамилию связано в первую очередь с попыткой избежать бумажной волокиты.

"Если кому-то нравится бегать по гос. учреждениям, по визовым центрам и менять все документы за 10 лет, то вперед, я это не переношу на дух", — написала Ксения в социальных сетях.

Бородина отметила, что ей очень нравится её нынешняя фамилия, и она себя никак иначе не воспринимает.

Ранее Ксения Бородина ответила на обвинения в том, что Сердюков подарил ей старое кольцо.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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