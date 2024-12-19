Собчак отметила модный галстук у Владимира Путина на Итогах года

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак присутствует на ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, и это событие для неё тоже стало поводом похвастаться стильным образом.

Фото: Канал t.me/ksbchk by Скриншот канала t.me/ksbchk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Собчак не упустила возможности продемонстрировать свой неповторимый стиль даже на столь серьёзном мероприятии, заметил Телеграм-канал "Звездач".

"Кстати, у нас одного цвета галстук. Президент в курсе, что бордо — главный цвет сезона", — заявила Собчак, а авторы канала подметили, что Дмитрий Песков тоже в бордовом галстуке.

Перед началом трансляции журналисты обратили внимание, что на прямую линию девушки стараются одеться как можно ярче, в красные или даже цвета фуксии костюмы.

Собчак акцентировала на том, что она пришла на встречу с президентом в сером.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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