Собчак отметила модный галстук у Владимира Путина на Итогах года

Ксения Собчак присутствует на ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, и это событие для неё тоже стало поводом похвастаться стильным образом.
Собчак не упустила возможности продемонстрировать свой неповторимый стиль даже на столь серьёзном мероприятии, заметил Телеграм-канал "Звездач".
"Кстати, у нас одного цвета галстук. Президент в курсе, что бордо — главный цвет сезона", — заявила Собчак, а авторы канала подметили, что Дмитрий Песков тоже в бордовом галстуке.
Перед началом трансляции журналисты обратили внимание, что на прямую линию девушки стараются одеться как можно ярче, в красные или даже цвета фуксии костюмы.
Собчак акцентировала на том, что она пришла на встречу с президентом в сером.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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