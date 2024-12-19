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Адвокат Яна Абрамова рскрыл имя нового избранника Алсу

0:55
Шоу-бизнес

Адвокат Яна Абрамова, представляющий интересы бывшего супруга певицы Алсу, раскрыл личность её нового избранника.

Алсу
Фото: Канал t.me/alsouofficial by Скриншот канала t.me/alsouofficial, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

В эфире своего YouTube-канала Александр Добровинский заявил, что артистка встречается с известным человеком, и даже назвал его имя, чем сильно удивил собеседника. Но в видео этот момент заглушили.

"Я не берусь утверждать, но да — мне звонят и говорят об этом. Люди, близкие к Алсу. Что у неё есть личная жизнь, и есть мужчина", — сказал он в беседе с "КП".

Юрист подчеркнул, что его не интересует личная жизнь Алсу, и он не следит за ней, хотя и участвует в процессе раздела имущества.

В ответ Алсу опубликовала в своих соцсетях отрывок интервью с Добровинским и попросила его не заглушать имя её нового возлюбленного.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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