Адвокат Яна Абрамова рскрыл имя нового избранника Алсу

Адвокат Яна Абрамова, представляющий интересы бывшего супруга певицы Алсу, раскрыл личность её нового избранника.
В эфире своего YouTube-канала Александр Добровинский заявил, что артистка встречается с известным человеком, и даже назвал его имя, чем сильно удивил собеседника. Но в видео этот момент заглушили.
"Я не берусь утверждать, но да — мне звонят и говорят об этом. Люди, близкие к Алсу. Что у неё есть личная жизнь, и есть мужчина", — сказал он в беседе с "КП".
Юрист подчеркнул, что его не интересует личная жизнь Алсу, и он не следит за ней, хотя и участвует в процессе раздела имущества.
В ответ Алсу опубликовала в своих соцсетях отрывок интервью с Добровинским и попросила его не заглушать имя её нового возлюбленного.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.
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