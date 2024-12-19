Странное поведение Витаса на концерте в Китае удивило зрителей

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гастроли 45-летнего российского исполнителя Витаса в Китае, как обычно, проходят успешно. Российский певец очень популярен в этой стране — однажды в музее Шанхая фанаты даже украли его восковую фигуру.

Фото: YouTube канал VITAS by Скриншот видео YouTube канала VITAS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Витас

Однако недавнее выступление артиста вызвало неоднозначную реакцию у публики из-за его странного поведения на сцене. На видео с концерта в Пекине видно, что Витас ведёт себя необычно — вальяжно двигается и зависает. Зрители признают, что он всегда был экстравагантным, но на этот раз удивил всех.

Некоторые считают, что певец был пьян, другие — что у него проблемы со здоровьем или он устал от публики. Другие предполагают, что ему просто надоело развлекать зрителей.

Но самые преданные поклонники Витаса не видят в его поведении ничего необычного. Они отмечают, что он всегда был большим оригиналом. А проблема только в том, что артист изрядно набрал лишний вес.

Уточнения

Ви́тас (Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.





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