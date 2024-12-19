Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких странах опасно отдыхать на этот Новый год
Почему кошка ест неохотно: возможные проблемы
Лучшее средство от похмелья на новогоднем столе
Руки и ноги целы! Как безопасно собрать разбитое стекло в квартире
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию
Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке
Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз

Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника

Шоу-бизнес

Отец баскетболиста Яниса Тиммы считает, что сын ушёл из жизни по вине его бывшей жены, певицы Анны Седоковой.

Янис Тимма
Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил, что видит вину Анны Седоковой в смерти наследника. Он отметил, что именно певица повлияла на то, что отношения между ним и сыном испортились.

"Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована", — цитирует 360.ru слова Райтиса Тиммы.

Он заявил, что трагический исход мог произойти по вине Седоковой.

Сестра Тиммы настроена к певице более дружелюбно. Она поблагодарила звезду за то, что она принимает деятельное участие в организации похорон брата.

Ранее директор баскетбольной школы, в которой учился Янис Тимма, считает, что в крушении спортивной карьеры баскетболиста виновата певица Анна Седокова.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году Аудио 
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Джинсы, которые снова в моде: как носить их этой зимой
Красота и стиль
Джинсы, которые снова в моде: как носить их этой зимой Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Последние материалы
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника
Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию
Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке
Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз
Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?
Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга
Британская The Guardian рассказала о последствиях работы модераторов Facebook** в Кении
Как не набрать лишний вес за праздничным столом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.