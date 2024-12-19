Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника

Отец баскетболиста Яниса Тиммы считает, что сын ушёл из жизни по вине его бывшей жены, певицы Анны Седоковой.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил, что видит вину Анны Седоковой в смерти наследника. Он отметил, что именно певица повлияла на то, что отношения между ним и сыном испортились.

"Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована", — цитирует 360.ru слова Райтиса Тиммы.

Он заявил, что трагический исход мог произойти по вине Седоковой.

Сестра Тиммы настроена к певице более дружелюбно. Она поблагодарила звезду за то, что она принимает деятельное участие в организации похорон брата.

Ранее директор баскетбольной школы, в которой учился Янис Тимма, считает, что в крушении спортивной карьеры баскетболиста виновата певица Анна Седокова.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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