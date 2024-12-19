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Продюсер предупредил уехавшего из РФ Полунина о перспективе остаться без концертов

1:11
Шоу-бизнес

Продюсер Павел Рудченко объяснил, что будущее Сергея Полунина в эмиграции зависит от выбранной им позиции.

Артист балета Сергей Полунин
Фото: https://vk.com/sergei.polunin by ВК-аккаунт Сергея Полунина is licensed under public doman
Артист балета Сергей Полунин

Звезда балета Сергей Полунин громко распрощался с российскими зрителями, заявив о том, что переехал жить за рубеж. Танцовщик, который ранее набил себе на груди татуировкой с портретом Владимира Путина, заявил, что он свою миссию на Родине выполнил.

Ранее балерина Анастасия Волочкова резко высказалась об эмиграции Полунина за границу.

Павел Рудченко предупредил артиста балета, что он может остаться без концертов, если будет вести себя неправильно.

"Все мы птицы вольные, имеем право выбирать, где жить. И человек, исходя из своей убежденности, принимает такое решение. Другой вопрос: куда он поедет жить, по какой причине он туда поедет и какую позицию он займёт, переехав", — цитирует слова продюсера URA.RU.

Эксперт в сфере шоу-бизнеса выделил такую категорию артистов, которую назвал "тихушниками". По его словам, они стали испытывать трудности с проведением концертов за рубежом.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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