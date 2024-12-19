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Шестилетняя дочка Леры Кудрявцевой получила свою первую главную роль на сцене

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась шестилетней дочкой Машей, которая уже блистает на сцене.

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Маша
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Маша

Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её дочка Маша от хоккеиста Игоря Макарова играет в спектакле "12 месяцев" главную роль Настеньки. Девочка и её партнёры по сцене произносили все реплики на английском языке.

"Моя сладкая булочка", — обратилась в умилении к дочери звезда ТВ.

Она назвала спектакль с участием наследницы потрясающим и восхитительным.

"Ну, конечно, слёзы на глазах, когда видишь свою вишенку уже такую взрослую. Просто безусловная любовь", — написала Кудрявцева под кадрами.

Ранее Лера Кудрявцева показала, как дочка Маша весело проводит время с отцом Игорем Макаровым.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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