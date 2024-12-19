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Михаил Галустян пожаловался на жену и детей, которые не хотят с ним общаться

1:19
Шоу-бизнес

Поклонники Михаила Галустяна бьют тревогу, так как комик проявляет признаки депрессии.

Комик Михаил Галустян
Фото: https://www.instagram.com/m_galustyan by Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman
Комик Михаил Галустян

Сильно загрустивший Михаил Галустян разместил в" Инстаграме"* видео из дома. Он показал своих жену и детей через стеклянную дверь кухни. Звезда шоу "Наша Russia" пожаловался на то, что родные люди перестали с ним общаться.

Галустян отметил, что дочери и супруга даже едят с ним в разных комнатах. Они кушают на кухне, а он в гостинной.

"Всё время так, они там разговаривают", — посетовал юморист.

Подписчики Михаила тут же принялись давать ему советы о том, как можно укрепить отношения в своей семье.

"Иди на кухню, может они тоже не понимают, почему папа не хочет с ними поболтать";

"Наш любимый, весёлый, мудрый и грустный Миша! Улыбнись! Не грусти. Самое главное семья рядом";

"Так сделайте этот первый шаг на кухню в сторону своей семьи! Иногда лучше начать с себя", — писали фолловеры под постом юмориста.

Ранее похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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