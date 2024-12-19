Михаил Галустян пожаловался на жену и детей, которые не хотят с ним общаться

Поклонники Михаила Галустяна бьют тревогу, так как комик проявляет признаки депрессии.
Сильно загрустивший Михаил Галустян разместил в" Инстаграме"* видео из дома. Он показал своих жену и детей через стеклянную дверь кухни. Звезда шоу "Наша Russia" пожаловался на то, что родные люди перестали с ним общаться.
Галустян отметил, что дочери и супруга даже едят с ним в разных комнатах. Они кушают на кухне, а он в гостинной.
"Всё время так, они там разговаривают", — посетовал юморист.
Подписчики Михаила тут же принялись давать ему советы о том, как можно укрепить отношения в своей семье.
"Иди на кухню, может они тоже не понимают, почему папа не хочет с ними поболтать";
"Наш любимый, весёлый, мудрый и грустный Миша! Улыбнись! Не грусти. Самое главное семья рядом";
"Так сделайте этот первый шаг на кухню в сторону своей семьи! Иногда лучше начать с себя", — писали фолловеры под постом юмориста.
Ранее похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.
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