Константин Эрнст запустил в производство фильм про Незнайку

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о начале работы над экранизацией книг Николая Носова про Незнайку. Кинопроект будет реализован студией Yellow, Black and White.

Фото: YouTube канал Diplomatrutube by Скриншот видео YouTube канала Diplomatrutube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Константин Эрнст

Права на создание полнометражных фильмов были приобретены у Игоря Носова, который является правообладателем творческого наследия знаменитого советского писателя.

Константин Эрнст отметил, что, согласно опросам общественного мнения, фильмы о Незнайке и его друзьях — самые ожидаемые из анонсированных экранизаций.

"Надеюсь, мы оправдаем эти надежды, и те, кто родился в XXI веке и, возможно, ещё даже не умеет читать, полюбят "Незнайку", — прокомментировал руководитель Первого канала.

Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.



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