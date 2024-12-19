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Константин Эрнст запустил в производство фильм про Незнайку

0:48
Шоу-бизнес

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о начале работы над экранизацией книг Николая Носова про Незнайку. Кинопроект будет реализован студией Yellow, Black and White.

Константин Эрнст
Фото: YouTube канал Diplomatrutube by Скриншот видео YouTube канала Diplomatrutube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Эрнст

Права на создание полнометражных фильмов были приобретены у Игоря Носова, который является правообладателем творческого наследия знаменитого советского писателя.

Константин Эрнст отметил, что, согласно опросам общественного мнения, фильмы о Незнайке и его друзьях — самые ожидаемые из анонсированных экранизаций.

"Надеюсь, мы оправдаем эти надежды, и те, кто родился в XXI веке и, возможно, ещё даже не умеет читать, полюбят "Незнайку", — прокомментировал руководитель Первого канала.

Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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