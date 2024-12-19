Валерия призналась, что ездит с Пригожиным на метро

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Валерия призналась, что может спокойно спуститься в метро, чтобы вовремя добраться до концерта. 56-летняя певица напомнила о снежных пробках на дорогах и отметила, что иногда успеть на мероприятие можно только с помощью чуда.

Фото: YouTube канал @ValeriyaOfficial by Скриншот видео YouTube канала @ValeriyaOfficial, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия

Валерия рассказала, как они с Иосифом спешили в аэропорт и воспользовались общественным транспортом в Санкт-Петербурге.

"У меня книжка была с собой, я ей прикрылась, и сделала вид, будто всю жизнь тут езжу. Но все равно, конечно, благодаря Иосифу нас узнавали, и все фотографировали. Ну, ничего, зато успели", — поделилась звезда.

Певица поздравила слушателей с наступающими праздниками и пожелала им счастья и удачи в этом году. Она также призвала их чаще улыбаться, потому что улыбка делает жизнь легче, приятнее и помогает решать проблемы.

Уточнения

Вале́рия — советская и российская эстрадная певица.



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