Валерия призналась, что ездит с Пригожиным на метро

Валерия призналась, что может спокойно спуститься в метро, чтобы вовремя добраться до концерта. 56-летняя певица напомнила о снежных пробках на дорогах и отметила, что иногда успеть на мероприятие можно только с помощью чуда.
Валерия рассказала, как они с Иосифом спешили в аэропорт и воспользовались общественным транспортом в Санкт-Петербурге.
"У меня книжка была с собой, я ей прикрылась, и сделала вид, будто всю жизнь тут езжу. Но все равно, конечно, благодаря Иосифу нас узнавали, и все фотографировали. Ну, ничего, зато успели", — поделилась звезда.
Певица поздравила слушателей с наступающими праздниками и пожелала им счастья и удачи в этом году. Она также призвала их чаще улыбаться, потому что улыбка делает жизнь легче, приятнее и помогает решать проблемы.
Вале́рия — советская и российская эстрадная певица.
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