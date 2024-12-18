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Олег Майами отреагировал на обиду Анны Хилькевич: дешёвый пиар угасающей звёздочки

1:21
Шоу-бизнес

Недавно Анна Хилькевич рассказала, что обиделась на Олега Майами за то, что однажды на пробах он назвал её внешность деревенской. По словам артистки, она тогда "проглотила" эти слова, но осадок остался.

Олег Майами
Фото: Канал t.me/Olegmiami21 by Скриншот канала t.me/Olegmiami21, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олег Майами

А Олег, похоже, и не помнит этот эпизод, для него это было мимолётной и несущественной фразой.

"Я совсем не берусь комментировать, что именно она тогда "проглотила" и зачем она это сделала", — высказался певец.

Он предположил, что, возможно, "перевоплощение в колхозницу" было частью образа актрисы. В таком случае, его слова и вовсе не были оскорблением. Кроме того, в актёрской среде нормально подшучивать друг над другом.

Майами не понимает, зачем такие мелочные обиды нужно рассказывать на публику. Так делают только те, кто пытается привлечь к себе внимание. Проще было разобраться между собой.

"На Западе сейчас модно у угасающих звёздочек вдруг вспоминать, что их 10 лет назад изнасиловали. Дешёвый пиар, — заявил Олег. — Вы думаете, что Хилькевич первая, которая решила обо мне рассказать сокровенное? 2024-й был очень удачным годом в моей карьере, и теперь, чтобы облить меня грязью, нужно становиться в очередь", — заявил Олег.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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