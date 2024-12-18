Бьянка призналась, что изображала любовь с Natan для прогрева нового трека

Недавно 39-летняя певица Бьянка стала участницей скандала с рэпером Natan. Артистка призналась, что это всё-таки был "хайп". Не продуманный, но разыгранный специально для раскрутки нового трека.
Звёзды решили спеть дуэтом, и даже записали совместный трек через лейбл Бьянки, но он вряд ли выйдет в свет.
"В последний момент Натан говорит: "Я послушал трек. Мы могли бы сделать круче. Как-то сыро". Я отвечаю: "Натан, а ты не мог думать в моменте, когда мы писали? Я заплатила за это деньги, и ты говоришь, что тебе не нравится?" — вспомнила о разговоре с коллегой звезда.
Бьянка заявила, что у неё не было отношений с Натаном, хотя она и была уверена, что он уже развёлся.
Также она призналась, что долго не соглашалась на дуэты с Натаном, которые он неоднократно предлагал, из-за отсутствия "коннекта".
Дуэ́т — музыкальное сочинение для двух инструментов или двух голосов с инструментальным сопровождением.
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