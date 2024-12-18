Джим Керри продал дом после признаний в нехватке денег

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, что 62-летний американский комик Джим Керри, который недавно вернулся к актёрской карьере, решил избавиться от своей недвижимости.

Фото: YouTube канал Envoy by Скриншот видео YouTube канала Envoy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джим Керри

Керри продал особняк в Лос-Анджелесе как раз в тот момент, когда он признался, что его последняя актёрская работа была связана не столько с искусством, сколько с заработком.

Анонимный покупатель приобрёл дом Джима в Брентвуде за два миллиарда рублей в пересчёте на российскую валюту. Это на треть меньше первоначальной стоимости, по которой дом был выставлен на продажу год назад, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что особняк с пятью спальнями и девятью ванными комнатами ушёл дешевле, чем рассчитывал актёр, Джим Керри не остался в накладе. 20 лет назад он купил этот дом в пять раз дешевле.

Возможно, именно поэтому актёр открестился от слухов о финансовых трудностях. Такое уже бывало. Ранее актёр тоже сначала сообщил о проблемах с деньгами, а вернувшись к работе, объяснил это тем, что всегда готов к участию в интересных проектах.

Уточнения

Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.



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