Ляйсан Утяшева признала, что обязана своим успехом Павлу Воле

Гимнастка Ляйсан Утяшева выразила благодарность мужу, телеведущему Павлу Воле.
Ляйсан Утяшева стала счастливой обладательницей премии за танцевальный спектакль Carmen P. S. На вручении награды телеведущая обратилась к супругу. Она признала, что достигла успеха благодаря знаменитому мужу.
"Всё, что у меня есть, благодаря тебе!" — сказала Ляйсан со сцены.
Ляйсан Утяшева признавалась, что сильно ревнует павла Волю, когда ему приходится играть постельные сцены с красивыми актрисами. Она отмечала, что поцелуи мужа до сих пор её будоражат, несмотря на 12 лет брака.
Ранее Павел Воля написал большой поздравительный пост в честь 39-летия Ляйсан Утяшевой.
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