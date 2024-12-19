Ляйсан Утяшева признала, что обязана своим успехом Павлу Воле

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гимнастка Ляйсан Утяшева выразила благодарность мужу, телеведущему Павлу Воле.

Фото: https://vk.com/utiashevaliasan by ВК-аккаунт Ляйсан Утяшевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гимнастка Ляйсан Утяшева и телеведущий Павел Воля

Ляйсан Утяшева стала счастливой обладательницей премии за танцевальный спектакль Carmen P. S. На вручении награды телеведущая обратилась к супругу. Она признала, что достигла успеха благодаря знаменитому мужу.

"Всё, что у меня есть, благодаря тебе!" — сказала Ляйсан со сцены.

Ляйсан Утяшева признавалась, что сильно ревнует павла Волю, когда ему приходится играть постельные сцены с красивыми актрисами. Она отмечала, что поцелуи мужа до сих пор её будоражат, несмотря на 12 лет брака.

Ранее Павел Воля написал большой поздравительный пост в честь 39-летия Ляйсан Утяшевой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.