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Ляйсан Утяшева признала, что обязана своим успехом Павлу Воле

0:51
Шоу-бизнес

Гимнастка Ляйсан Утяшева выразила благодарность мужу, телеведущему Павлу Воле.

Гимнастка Ляйсан Утяшева и телеведущий Павел Воля
Фото: https://vk.com/utiashevaliasan by ВК-аккаунт Ляйсан Утяшевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гимнастка Ляйсан Утяшева и телеведущий Павел Воля

Ляйсан Утяшева стала счастливой обладательницей премии за танцевальный спектакль Carmen P. S. На вручении награды телеведущая обратилась к супругу. Она признала, что достигла успеха благодаря знаменитому мужу.

"Всё, что у меня есть, благодаря тебе!" — сказала Ляйсан со сцены.

Ляйсан Утяшева признавалась, что сильно ревнует павла Волю, когда ему приходится играть постельные сцены с красивыми актрисами. Она отмечала, что поцелуи мужа до сих пор её будоражат, несмотря на 12 лет брака.

Ранее Павел Воля написал большой поздравительный пост в честь 39-летия Ляйсан Утяшевой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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