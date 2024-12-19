Мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, насколько ей непросто воспитывать внучку-подростка.
Симона Юнусова отметила, что никогда не хотела иметь дочь, так как ей было понятно только то, как нужно воспитывать мальчиков.
Сейчас женщина воспитывает 10-летнюю внучку Алису, которая вступила в сложный подростковый период.
"С мальчишками я уставала физически, с девочкой — эмоционально, и это намного сложнее", — призналась мама рэпера.
Симона отметила, что Алиса — интроверт с бушующим океаном внутри.
"А ещё кроме " океана", вижу в девочке " искру", которую я обязана разжечь, тогда моя роль в этом процессе воспитания будет завершена", — объяснила свою позицию женщина в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что рэпер Тимати сделал себе подарок за 65 млн рублей.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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