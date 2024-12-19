Мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, насколько ей непросто воспитывать внучку-подростка.

Фото: https://t.me/simona_chernomorskaya by Телеграм-канал Симоны Юнусовой is licensed under public doman Дочка рэпера Тимати Алиса

Симона Юнусова отметила, что никогда не хотела иметь дочь, так как ей было понятно только то, как нужно воспитывать мальчиков.

Сейчас женщина воспитывает 10-летнюю внучку Алису, которая вступила в сложный подростковый период.

"С мальчишками я уставала физически, с девочкой — эмоционально, и это намного сложнее", — призналась мама рэпера.

Симона отметила, что Алиса — интроверт с бушующим океаном внутри.

"А ещё кроме " океана", вижу в девочке " искру", которую я обязана разжечь, тогда моя роль в этом процессе воспитания будет завершена", — объяснила свою позицию женщина в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати сделал себе подарок за 65 млн рублей.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.