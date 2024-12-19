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Собчак рассказала, что вещество из фильма Субстанция существует и им пользуются в Голливуде

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поведала о чуде капельнице, которая возвращает молодость и красоту звёздам Голливуда.

Капельница
Фото: Pixabay by rc-respect, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капельница

Ксения Собчак поделилась информацией, которую она вычитала из издания Vogue. Журнал повествует о неких чудо-капельницах, помогающих побеждать все недуги и останавливать процессы старения. По словам журналистки, такими капельницами пользуются все знаменитости в Голливуде.

"В них содержится вещество Никотинамидадениндинуклеотид (НАД+), которое присутствует во всех клетках нашего организма", — написала Ксения в своём Telegram-канале

Собчак назвала вещество субстанцией из реальной жизни, которую ставят те, кто хочет стать лучшей версией себя. Звезда намекнула на сценарий популярного боди-хоррора "Субстанция".

Она отметила, что не стала бы верить тенденциям Голливуда, так как капельницами пользуются и без того красивые и молодые люди.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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