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Лиза Арзамасова рассказала об особенностях характера Ильи Авербуха

1:19
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова объяснила, за какие черты характера она ценит мужа, фигуриста Илью Авербуха.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Лиза Арзамасова перечислила достоинства своего супруга в честь дня рождения Ильи Авербуха. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 51 год.

"Талантливый! Трудолюбивый! Великодушный! Понимающий! Проникновенный! Тонко чувствующий! Заботливый! Решительный! Мой!" — написала актриса под фото с мужем в "Инстаграме"*.

Арзамасова отметила, что её муж очень много работает, но при этом не обделяет семью своим вниманием. Её восхитило то, что муж имеет терпение излучать любовь и нежность к ней и детям после решения глобальных вопросов.

"Я желаю от всей души, чтобы в новом году твоей жизни вселенная наградила тебя только самыми приятными событиями!" — обратилась к супругу Лиза.

Ранее Лиза Арзамасова устроила сказочную зимнюю фотосессию с сыном Лёвой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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