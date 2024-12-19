Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный с сыном

Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян и сыном Тимофеем от актрисы Агаты Муцениеце посетили презентацию фильма "Постучи в мою Тверь", где актёр сыграл со звездой сериала "Кухня" Марией Горбань.

Журналисты активно фотографировали супругов. Прилучный позировал на камеру. Мальчик проявлял сильную привязанность к отцу, не отставая от него ни на шаг.

В какой-то момент Прилучный решил поменять конфигурацию на снимке и отправил сына фотографироваться рядом с Зепюр Брутян. Ребёнок сначала послушно последовал указанию отца, а потом, обнаружив рядом с собой мачеху, стремительно вернулся к отцу.

Этот момент не остался незамеченным. Стремительный рывок мальчика к родителю вызвал у Зепюр Брутян и у всех присутствующих взрыв смеха.

Ранее актриса Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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