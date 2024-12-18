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Стало известно, за какую сумму Настя Ивлеева готова провести корпоратив

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Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева поставила скромный ценник на свои услуги проведения новогоднего корпоратива.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: https://vk.com/ivleeva360 by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

По информации издания Super, Ивлеева согласна провести частное мероприятие за 7 миллионов рублей. По меркам шоу-бизнеса это относительно небольшой гонорар.

Звезда непритязательна и в своих запросах, прописанных в райдере.

"Гримёрка, вода, салфетки и другие мелочи", — такие пункты содержатся в списке требований Ивлеевой к организаторам праздника.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин пристыдил Филиппа Киркорова за резкие слова в адрес Насти Ивлеевой. Он считает, что королю российской эстрады не стоит опускаться до оскорблений.

При этом супруг певицы Валерии считает, что блогер подставила гостей своего мероприятия.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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