Транспортировка тела Яниса Тиммы в Латвию и его похороны обойдутся в миллион рублей

Перевозка тела Яниса Тиммы из Москвы в Ригу обойдётся семье в один миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что близкие баскетболиста объявили сбор средств в социальных сетях. Если в ближайшие четыре дня они не смогут решить этот вопрос, то хоронить спортсмена придётся в Москве. За прощание с мужчиной в столице будет отвечать его бывшая супруга, певица Анна Седокова.
Представители латвийских похоронных бюро рассказали, что раньше тела можно было отправлять напрямую — специализированными автобусами или самолётами. Однако сейчас из-за закрытого воздушного пространства необходимо либо заплатить за цинковый гроб и трансфер через Турцию, либо отправить спецтранспорт по суше.
Янис Тимма скончался в Москве в ночь на 17 декабря.
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Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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