Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем ему нравится звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый.
У Прохора Шаляпина поинтересовались, с кем был он хотел встретить Новый год из известных людей.
Певец отметил, что с удовольствием бы встретил праздник в компании Анастасии Волочковой и певицы Бьянки, с которой очень сдружился в последнее время. Не прочь певец и провести праздник с актёром Никитой Кологривым.
Шаляпин объяснил, что очень уважает Кологривого за дерзость, харизму и талант.
Прельщает певца в Кологривом его уверенность в себе.
"Мне надоели артисты, которые хвалят друг друга, молодёжь облизывают. А что толку? Мы конкуренты все артисты — от мала до велика. Молодец, что он рубит правду матку и говорит, что он талантливый и яркий. Так и надо", — выразил свою точку зрения Прохор в беседе с top chart-russia.
Ранее Никита Кологривый раскрыл, с кем планирует встретить Новый год.
Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.