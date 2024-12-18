Прохор Шаляпин заявил, что хочет встречать Новый год с Никитой Кологривым

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем ему нравится звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman Актёр Никита Кологривый

У Прохора Шаляпина поинтересовались, с кем был он хотел встретить Новый год из известных людей.

Певец отметил, что с удовольствием бы встретил праздник в компании Анастасии Волочковой и певицы Бьянки, с которой очень сдружился в последнее время. Не прочь певец и провести праздник с актёром Никитой Кологривым.

Шаляпин объяснил, что очень уважает Кологривого за дерзость, харизму и талант.

Прельщает певца в Кологривом его уверенность в себе.

"Мне надоели артисты, которые хвалят друг друга, молодёжь облизывают. А что толку? Мы конкуренты все артисты — от мала до велика. Молодец, что он рубит правду матку и говорит, что он талантливый и яркий. Так и надо", — выразил свою точку зрения Прохор в беседе с top chart-russia.

Ранее Никита Кологривый раскрыл, с кем планирует встретить Новый год.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.



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