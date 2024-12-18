Певица Алсу отреагировала на приписываемый ей роман

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Певица Алсу хочет услышать имя мужчины, в романе с которым её заподозрили.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Певица Алсу опубликовала в социальных сетях фрагмент интервью адвоката Александра Добровинского, в котором он называет имя некого человека, с которым якобы встречается певица Алсу.

Имя предполагаемого тайного ухажора на видео замаскировано звуковым сигналом, которым обычно скрывают нецензурную лексику. Собеседница юриста поражается услышанным именем, не в силах скрыть своё изумление. Судя по всему, было названо имя известного человека.

Это тайна заинтересовала исполнительницу хита "Зимний сон". Она попросила озвучить хотя бы версию о личности её воздыхателя.

"Кстати, многие из вас расслышали имя Шаман. Вот это был бы поворот!" — комментирует интригу Telegram-канал "Светский хроник".

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



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