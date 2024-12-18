Родственники Яниса Тиммы собирают деньги на похороны спортсмена

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родные баскетболиста Яниса Тиммы объявили сбор средств на похороны, так как семья спортсмена находится в стеснённом материальном положении.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Близкий друг Яниса Тиммы Гатис Лининьш обратился к интернет-аудитории с просьбой помочь семье баскетболиста материально. Он отметил, что публикует свой призыв от лица матери умершего спортсмена.

Гатис рассказал, что родительнице Яниса предстоит приехать в Россию из Латвии, чтобы забрать тело сына.

"К сожалению, у неё нет для этого финансовых ресурсов. Мы будем благодарны за любую поддержку", — обратился к аудитории Лининьш в социальных сетях.

Тренер Яниса Тиммы рассказывал, что бывший муж певицы Анна Седоковой родом из бедной деревенской семьи, проживающей на окраине.

Ранее стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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