Прохор Шаляпин проехался по улицам Москвы на тройке лошадей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Прохора Шаляпина заметили в Восточном административном округе Москвы, скачущим на лошадях.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён в сказочно красивом наряде с мехом, управляющим тройкой чёрных лошадей.

"А меня унесло в Вешняки", — написал Шаляпин под снимками.

Подписчики принялись осыпать Прохора комплиментами.

"Не иначе как барин"; "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Красавчик!"; "Молодец, как Царевич, какой красивый, видный, статный", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



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