Певца Прохора Шаляпина заметили в Восточном административном округе Москвы, скачущим на лошадях.
Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён в сказочно красивом наряде с мехом, управляющим тройкой чёрных лошадей.
"А меня унесло в Вешняки", — написал Шаляпин под снимками.
Подписчики принялись осыпать Прохора комплиментами.
"Не иначе как барин";
"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Красавчик!";
"Молодец, как Царевич, какой красивый, видный, статный", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.