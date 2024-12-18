Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию
Лариса Гузеева вышла на связь из-за границы: мне нет веселья
Холодильник — идеальное место для хранения семян
Эффект плато: что это и как с ним справиться
100 тысяч солдат могут поехать на Украину. Какие у Запада планы на случай завершения конфликта?
Собаки, которые не нарушат покой: лучшие породы для городской жизни
ВСУ пытались ударить по Ростову ракетами
Экспресс-макияж в пути: что нужно, чтобы выглядеть безупречно
Кто в группе риска: профессии с низким шансом заболеть Альцгеймером

Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой

1:03
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова с сыном Лёвой очаровали поклонников прекрасными снимками в стиле ретро.

Актриса Лиза Арзамасова с сыном Лёвой
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова с сыном Лёвой

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* серию сказочно красивых снимков с сыном Лёвой ит фигуриста Ильи Авербуха.

На фото звезда сериала "Папины дочки" предстала в меховой шапке-ушанке. Лёву нарядили в лисью шапку и свитер, который был велик мальчику на несколько размеров.

Мама и сынок попозировали в зимнем антураже с трогательными старинными медведями и советскими открытками.

Подписчики актрисы остались в восторге от такого контента и забросали звезду комплиментами.

"Лиза! Вы с Лёвой как сказочные герои из доброй зимней сказки";

"Лёва — это всегда клёво";

"Какое счастливое лицо у Лёвы, ему очень подошёл его образ", — писали фолловеры под постом Арзамасовой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду Аудио 
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Секреты московских парков: чем заняться зимой
Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию
Лариса Гузеева вышла на связь из-за границы: мне нет веселья
Холодильник — идеальное место для хранения семян
Эффект плато: что это и как с ним справиться
100 тысяч солдат могут поехать на Украину. Какие у Запада планы на случай завершения конфликта?
Собаки, которые не нарушат покой: лучшие породы для городской жизни
ВСУ пытались ударить по Ростову ракетами
Экспресс-макияж в пути: что нужно, чтобы выглядеть безупречно
Кто в группе риска: профессии с низким шансом заболеть Альцгеймером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.