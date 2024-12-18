Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова с сыном Лёвой очаровали поклонников прекрасными снимками в стиле ретро.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова с сыном Лёвой

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* серию сказочно красивых снимков с сыном Лёвой ит фигуриста Ильи Авербуха.

На фото звезда сериала "Папины дочки" предстала в меховой шапке-ушанке. Лёву нарядили в лисью шапку и свитер, который был велик мальчику на несколько размеров.

Мама и сынок попозировали в зимнем антураже с трогательными старинными медведями и советскими открытками.

Подписчики актрисы остались в восторге от такого контента и забросали звезду комплиментами.

"Лиза! Вы с Лёвой как сказочные герои из доброй зимней сказки"; "Лёва — это всегда клёво"; "Какое счастливое лицо у Лёвы, ему очень подошёл его образ", — писали фолловеры под постом Арзамасовой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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