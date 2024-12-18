Актриса Лиза Арзамасова с сыном Лёвой очаровали поклонников прекрасными снимками в стиле ретро.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* серию сказочно красивых снимков с сыном Лёвой ит фигуриста Ильи Авербуха.
На фото звезда сериала "Папины дочки" предстала в меховой шапке-ушанке. Лёву нарядили в лисью шапку и свитер, который был велик мальчику на несколько размеров.
Мама и сынок попозировали в зимнем антураже с трогательными старинными медведями и советскими открытками.
Подписчики актрисы остались в восторге от такого контента и забросали звезду комплиментами.
"Лиза! Вы с Лёвой как сказочные герои из доброй зимней сказки";
"Лёва — это всегда клёво";
"Какое счастливое лицо у Лёвы, ему очень подошёл его образ", — писали фолловеры под постом Арзамасовой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.