Юрий Лоза рассказал о неприятной встрече со своим одноклассником

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Певец Юрий Лоза рассказал о неприятной встрече со своим одноклассником.

Фото: https://t.me/s/pustoeprosto/150 by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза ранее признался, что после службы в армии оборвал все связи с сослуживцами, так как он не армейский человек.

После этого, по признанию артиста, его обвинили в том, что он ведёт себя высокомерно. Певец возразил, что с армейскими товарищами ему абсолютно не о чем говорить, так как их ничего не связывает, а об армейских годах он вспоминать не любит.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что не общается также со своими одноклассниками. Он рассказал, что встреча со школьным приятелем, с которым он сидел за одной партой, ему не понравилась. Произошло это, по словам певца, 20 лет назад на гастролях.

"Посмотрел концерт, поехал со мной в гостиницу, быстро опьянел и стал причитать, что жизнь у него, в отличие от меня, категорически не удалась. И какая радость от таких встреч? Так что расстались — и славно", — поделился своим мнение артист в с подписчиками в Telegram.

Юрий Эдуардович уверен, что у каждого в жизни своя дорога.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



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