Лариса Гузеева вышла на связь из-за границы: мне нет веселья

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Телеведущая Лариса Гузеева в личном блоге опубликовала ролик с рождественской ярмарки в Берлине и призналась, что проводить время за границей уже не так весело.

Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Гузеева

По её словам, раньше она прилетала в немецкую столицу вместе с матерью, которая скончалась в 2018 году, и детьми.

"Было нам счастье — весело и не одиноко. И была любовь. А сейчас ярмарка есть, люди веселятся, но мне нет веселья. Это я так…немножко поныла", — заявила актриса.

В середине декабря Лариса Гузеева призналась, что улетела в Турцию на небольшой отдых. При этом она подчеркнула, что собирается отмечать Новый год в России, так как не представляет новогодние праздники без снега.

Также телеведущая отреагировала на слухи об эмиграции и заверила, что очень сильно любит Москву.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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