Катя Гордон в неожиданном ключе высказалась о смерти Яниса Тиммы: тупо жалко парня

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Правозащитница Катя Гордон в своём Telegram-канале высказала мнение о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Она отметила, что её удивляет поведение певицы Анны Седоковой в этой ситуации.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Большинство российских знаменитостей, узнав о кончине спортсмена, выразили сочувствие его бывшей супруге, развод с которой он не смог пережить. Однако юрист Катя Гордон высказала иную точку зрения.

Она объяснила, что ей не понятны заявления о том, что исполнительница в последние годы "жила в аду", а также просьбы уберечь ребёнка, который не был родным для баскетболиста.

"Мне очень жаль Яниса. Это нелепо и грустно. Также страшно уходят из жизни и очень известные люди… У каждого из них своя"Брик", которая вьётся за дверью и осуждает, что он недостаточно богат или талантлив… Мне искренне жаль этого парня. И, честно говоря, именно его", — написала Катя Гордон.

Янис Тимма был найден мёртвым в ночь на 17 декабря. Предположительно, он пытался поздравить экс-супругу с днём рождения и поговорить с ней, но не смог.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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