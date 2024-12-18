Анастасия Решетова сделала неоднозначное заявление: при чём тут Алсу?

Блогерша Анастасия Решетова в своём личном блоге выразила недовольство по поводу участившихся атак ботов. Она обратилась к своему оппоненту и попросила направить его энергию в более мирное русло.

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати не стала называть конкретного человека, однако пользователи интернета сразу предположили, что эта история связана с певицей Алсу.

"Я вижу, что заказывать атаку ботов на мою страницу уже вошло в привычку, но ты пойми, что меня в реальности это никак не касается. Потрать свои деньги и энергию на другие цели. Будь умнее", — написала Решетова.

В то же время Алсу рассказала о заказных статьях, которые пишут о ней и её бывшем супруге. Она также намекнула, кто может стоять за этими публикациями.

В конце весны певица объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Она намекнула, что устала от измен мужа, у которого, по всей видимости, была интимная связь с Анастасией Решетовой.