Валерия вспомнила о знакомстве с Иосифом Пригожиным: он всё устроил

Певица Валерия рассказала, что с первых минут знакомства с продюсером Иосифом Пригожиным почувствовала в нём родственную душу.

В беседе с фигуристом Романом Костомаровым она поделилась, что будущий супруг сразу же смог её очаровать.

"Ощущение через час общения, что ты знаешь этого человека всю жизнь. Он устроил всё так, что мы не расставались ни на секунду", — отметила исполнительница.

По словам Валерии, уже через короткое время она знала всё о продюсере, его родственниках и детях. Она подчеркнула, что медиаменеджеру удалось стать неотъемлемой частью её жизни.

Изначально певица не хотела вступать в новые отношения после неудачного опыта, но она доверилась любимому мужчине и не разочаровалась.

В уходящем году Иосиф Пригожин и Валерия отметили 20-летие со дня свадьбы.