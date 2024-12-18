Внучка Маслякова впервые после смерти дедушки выложила свежее фото: серьёзные перемены во внешности

18-летняя внучка известного ведущего КВН Александра Маслякова, Таисия, поделилась в своем блоге свежими фотографиями, удивив поклонников изменениями во внешности.
На снимках девушка предстала в рваных джинсах и белом топе, который напоминал корсет. Ее образ был дополнен несколькими брендовыми аксессуарами — браслетами и бусами от Chanel.
Особенно впечатлил пользователей новый цвет волос Таисии — она стала шатенкой, хотя ранее предпочитала светлые оттенки.
Комментаторы отметили, что свежий образ наследницы Александра Маслякова выглядит великолепно.
На похоронах Александра Маслякова-старшего, состоявшихся в сентябре, у Таисии случилась настоящая истерика. Не в силах сдержать эмоции, она напомнила репортёрам о случившемся в семье горе.
Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.