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Внучка Маслякова впервые после смерти дедушки выложила свежее фото: серьёзные перемены во внешности

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

18-летняя внучка известного ведущего КВН Александра Маслякова, Таисия, поделилась в своем блоге свежими фотографиями, удивив поклонников изменениями во внешности.

Таисия Маслякова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Таисии Масляковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таисия Маслякова

На снимках девушка предстала в рваных джинсах и белом топе, который напоминал корсет. Ее образ был дополнен несколькими брендовыми аксессуарами — браслетами и бусами от Chanel.

Особенно впечатлил пользователей новый цвет волос Таисии — она стала шатенкой, хотя ранее предпочитала светлые оттенки.

Комментаторы отметили, что свежий образ наследницы Александра Маслякова выглядит великолепно.

На похоронах Александра Маслякова-старшего, состоявшихся в сентябре, у Таисии случилась настоящая истерика. Не в силах сдержать эмоции, она напомнила репортёрам о случившемся в семье горе.

 

 

 

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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