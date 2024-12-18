Раскрыта подоплёка трагической смерти Яниса Тиммы: хотел отомстить Седоковой

Латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически скончавшийся в Москве в ночь на 17 декабря, хотел отомстить экс-супруге, певице Анне Седоковой, подавшей на развод. Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с "Абзацем".

Мужчина пояснил, что спортсмен не хотел расставаться с исполнительницей, так как у него произошло с ней слияние.

"Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания. Я знаю, что Аня бы его в тот момент действительно пожалела", – отметил продюсер.

Сергей Дворцов подчёркивает, что несмотря на сложности в браке, и Тимма, и Седокова любили друг друга по-настоящему. Исполнительница даже закрывала глаза на постоянные измены экс-возлюбленного.

Сама Анна Седокова не раз признавалась, что их отношения с мужем можно назвать драматическими: они то сходились, то расходились, и так по кругу.