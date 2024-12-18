Четырёхлетний сын Бориса Грачевского дебютировал в кино

В Москве состоялась презентация фильма "Новогоднее чудо", в которой дебютировал четырёхлетний Филипп — сын режиссёра Бориса Грачевского. Мальчик появился на премьере вместе со своей мамой, актрисой Екатериной Белоцерковской.
Как сообщает "Комсомольская правда", премьера фильма прошла 17 декабря, а уже 19 декабря лента выйдет в прокат. Режиссёром фильма выступила Оксана Сташенко, для которой эта работа стала дебютной.
В фильме также снялись Елизавета Арзамасова, Эммануил Виторган, Михаил Багдасаров и другие известные актёры. Музыку к фильму написала Екатерина Семёнова.
Екатерина Белоцерковская воспитывает Филиппа одна. Он родился в браке с Борисом Грачевским, создателем киножурнала "Ералаш". Мужчина ушёл из жизни в январе 2021 года, не дожив до 72-го дня рождения всего месяц.
У режиссёра также есть сын Максим и дочь Ксения от первого брака с Галиной, с которой он прожил 35 лет, и дочь Василиса от актрисы Анны Панасенко.
Бори́с Ю́рьевич Граче́вский (18 марта 1949, Раменский район, Московская область — 14 января 2021, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
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