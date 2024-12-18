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Четырёхлетний сын Бориса Грачевского дебютировал в кино

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Москве состоялась презентация фильма "Новогоднее чудо", в которой дебютировал четырёхлетний Филипп — сын режиссёра Бориса Грачевского. Мальчик появился на премьере вместе со своей мамой, актрисой Екатериной Белоцерковской.

Борис Грачевский
Фото: youtube.com by канал News of Stars, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борис Грачевский

Как сообщает "Комсомольская правда", премьера фильма прошла 17 декабря, а уже 19 декабря лента выйдет в прокат. Режиссёром фильма выступила Оксана Сташенко, для которой эта работа стала дебютной.

В фильме также снялись Елизавета Арзамасова, Эммануил Виторган, Михаил Багдасаров и другие известные актёры. Музыку к фильму написала Екатерина Семёнова.

Екатерина Белоцерковская воспитывает Филиппа одна. Он родился в браке с Борисом Грачевским, создателем киножурнала "Ералаш". Мужчина ушёл из жизни в январе 2021 года, не дожив до 72-го дня рождения всего месяц.

У режиссёра также есть сын Максим и дочь Ксения от первого брака с Галиной, с которой он прожил 35 лет, и дочь Василиса от актрисы Анны Панасенко.

 

Уточнения

Бори́с Ю́рьевич Граче́вский (18 марта 1949, Раменский район, Московская область — 14 января 2021, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, актёр и сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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